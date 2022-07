Migranti in attesa su Geo Barents, in 69 “sotto choc e con ustioni” (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – Prosegue l’attesa a bordo della Geo Barents. Sessantanove naufraghi, sopravvissuti all’ennesimo naufragio nel Mediterraneo centrale e tratti in salvo lunedì scorso dalla nave di Msf, aspettano da giorni sul ponte della nave di poter sbarcare. Insieme a loro anche il cadavere della donna incinta, morta poco dopo il salvataggio. “Quattro donne a bordo hanno perso un figlio e una di loro ne ha persi due”, spiega l’ong. Nella nuova strage di Migranti sono almeno 30 i dispersi, tra cui 5 donne e 8 bambini, tre di loro avevano appena un anno. Dal gommone semiaffondato il team della Geo Barents ha tratto in salvo anche un bebè di appena quattro mesi. E’ stato necessario rianimarlo per strapparlo alla morte e consegnarlo alle cure dei medici a terra a Malta, dove è stato evacuato insieme alla mamma. “Molti ... Leggi su italiasera (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – Prosegue l’a bordo della Geo. Sessantanove naufraghi, sopravvissuti all’ennesimo naufragio nel Mediterraneo centrale e tratti in salvo lunedì scorso dalla nave di Msf, aspettano da giorni sul ponte della nave di poter sbarcare. Insieme a loro anche il cadavere della donna incinta, morta poco dopo il salvataggio. “Quattro donne a bordo hanno perso un figlio e una di loro ne ha persi due”, spiega l’ong. Nella nuova strage disono almeno 30 i dispersi, tra cui 5 donne e 8 bambini, tre di loro avevano appena un anno. Dal gommone semiaffondato il team della Geoha tratto in salvo anche un bebè di appena quattro mesi. E’ stato necessario rianimarlo per strapparlo alla morte e consegnarlo alle cure dei medici a terra a Malta, dove è stato evacuato insieme alla mamma. “Molti ...

