Lo spirito dei tempi, prendere tutto o lasciare (Di venerdì 1 luglio 2022) È passato un numero sufficiente di ore dalla fine di quella nefandezza musicale che ha avuto luogo in piazza Duomo per poterne parlare senza che la cosa passi come vomito social (perché sì, ti accusano di vomitare odio sui social anche se scrivi quelli che, tecnicamente, potrebbero pure essere catalogati semplicemente come articoli, oggi funziona così). Uno spettacolo nefando per la qualità assai bassa della musica portata su quel palco e quindi nelle televisioni di chi fosse incuriosito abbastanza anche da seguirlo da casa, musica in prevalenza ascrivibile all'area trap o meglio trap-pop, con qualche vaga incursione nel pop tout cour e, dicono, nel rap. Musica sciatta, che dal vivo, seppur molti hanno cantato, Dio mi perdoni per l'imprecisione del verbo cantare applicato a quella roba espressa su quel palco, sopra le basi con ancora su le loro voci, un half-half-playback, in sostanza, ...

