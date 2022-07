Lazio, Luis Alberto: il Siviglia propone una contropartita per lo spagnolo (Di venerdì 1 luglio 2022) Il Siviglia continua i contatti con la Lazio per Luis Alberto. Gli spagnoli vorrebbero mettere una contropartita Potrebbero esserci delle novità nel futuro di Luis Alberto, che si avvicina sempre di più al Siviglia. Secondo quanto riporta La Repubblica, la nuova offerta presentata alla Lazio comprenderebbe, oltre all’aspetto economico, anche una contropartita tecnica. Si starebbe ragionando sui 13-15 milioni più il centrocampista Oliver Torres. Questo sarebbe un profilo apprezzato da Sarri ma non soddisferebbe le richieste della dirigenza che vorrebbe un pagamento cash per poter inseguire Ilic e Casale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 luglio 2022) Ilcontinua i contatti con laper. Gli spagnoli vorrebbero mettere unaPotrebbero esserci delle novità nel futuro di, che si avvicina sempre di più al. Secondo quanto riporta La Repubblica, la nuova offerta presentata allacomprenderebbe, oltre all’aspetto economico, anche unatecnica. Si starebbe ragionando sui 13-15 milioni più il centrocampista Oliver Torres. Questo sarebbe un profilo apprezzato da Sarri ma non soddisferebbe le richieste della dirigenza che vorrebbe un pagamento cash per poter inseguire Ilic e Casale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

