La profezia di Sorgi su Draghi: quando e come si scatenerà la tempesta (Di venerdì 1 luglio 2022) Ha evidentemente sbagliato a fidarsi di Beppe Grillo il premier Mario Draghi. Non pensava che il Garante del M5s avrebbe poi rivelato la loro conversazione, scrive Marcello Sorgi nel suo editoriale su La Stampa. Ma che i rapporti tra il presidente del Consiglio e Giuseppe Conte non fossero buoni e che Draghi avesse un canale aperto con Grillo non sono una novità. "Dal momento che Conte non era ancora diventato leader del Movimento, aveva condotto la trattativa con Grillo, trovando subito dopo con Di Maio una perfetta intesa nel lavoro quotidiano", ricorda il giornalista. "Di qui ad aggirare la difficoltà - che è rimasta - del rapporto con Conte, il passo è stato breve" e ora "il passo falso è stato lasciarsi scappare con il Fondatore che avrebbe volentieri fatto a meno di un interlocutore con cui era impossibile capirsi". Da ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Ha evidentemente sbagliato a fidarsi di Beppe Grillo il premier Mario. Non pensava che il Garante del M5s avrebbe poi rivelato la loro conversazione, scrive Marcellonel suo editoriale su La Stampa. Ma che i rapporti tra il presidente del Consiglio e Giuseppe Conte non fossero buoni e cheavesse un canale aperto con Grillo non sono una novità. "Dal momento che Conte non era ancora diventato leader del Movimento, aveva condotto la trattativa con Grillo, trovando subito dopo con Di Maio una perfetta intesa nel lavoro quotidiano", ricorda il giornalista. "Di qui ad aggirare la difficoltà - che è rimasta - del rapporto con Conte, il passo è stato breve" e ora "il passo falso è stato lasciarsi scappare con il Fondatore che avrebbe volentieri fatto a meno di un interlocutore con cui era impossibile capirsi". Da ...

