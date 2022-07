Inter | Konami sponsor di Interello e maglia da allenamento

Pubblicità

Inter : Inter e KONAMI di nuovo insieme: la società leader nel gaming diventa Global Football Videogame Partner, Youth Deve… - Sneijderismo : RT @InterHubOff: ??Antonello: “Questo nuovo accordo pluriennale di partnership globale testimonia l’importanza di un percorso comune tra Int… - Nebb7Alessandro : RT @Inter: Inter e KONAMI di nuovo insieme: la società leader nel gaming diventa Global Football Videogame Partner, Youth Development Centr… - InterHubOff : ?? KONAMI deterrà i naming rights del Centro Sportivo casa di Inter Women e del Settore Giovanile. La struttura pre… - Hellzman : RT @Inter: Inter e KONAMI di nuovo insieme: la società leader nel gaming diventa Global Football Videogame Partner, Youth Development Centr… -

Inter - News Ufficiali

...anche il Milan che lo scorso aprile ha annunciato una partnership a lungo termine con. L'... tra i migliori della stagione 2021 - 22 ci sono quattro giocatori del Milan, tre pere Juventus. ...Quello che cambierà è che l'potrà essere presente con marchi ufficiali anche su altri titoli a partire dal prossimo anno. Ci pensa, che già ha strappato un accordo al Milan per rendere i ... Inter e Konami annunciano una nuova ed esclusiva partnership globale pluriennale Juventus partnership Konami, il club bianconero ha chiuso la partnership con Konami, azienda produttrice del celebre videogioco eFootball ...Negli ultimi tre anni la grande esclusiva di Konami è stata la Juventus. I bianconeri però dopo l'imminente entrata nel videogioco "Captain Tsubasa" hanno deciso di non rinnovare l'accordo, dinamica c ...