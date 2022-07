(Di venerdì 1 luglio 2022) AGI - Cinquedi reclusione per furto. Si chiude così in primo grado, con la sentenza pronunciata dal gip Emilia di Palma, la sottrazione di unda 500 mila euro a una donna di 69nel quartiere napoletano di Materdei che ha fatto giocare i numeri al lotto ai napoletani e incuriosito e divertito ben oltre i confini della regione. Imputato Vincenzo Scudellaro, ex marito della titolare della tabaccheria dove il 2 settembre scorso la donna che aveva vinto aveva portato il tagliando per essere sicura di quanto vedeva; l'uomo, che era dietro al banco, con la scusa di un controllo scappò da una porta laterale, raggiunse il suo scooter e fece perdere le sue tracce per circa 24 ore. Aveva anche tentato di incassare il biglietto, aprendo un conto corrente con una cassetta di sicurezza fuori dalla ...

Il fuggiasco che rubò il Gratta e vinci a una signora è stato condannato a 5 anni E' la sentenza di primo grado per Scudellaro che a settembre dopo aver sottratto il biglietto vincente con la scusa di un controllo fece perdere le sue tracce per circa 24 ore ...