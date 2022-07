“Il Covid in Corea del Nord? Mandato dal Sud coi palloncini”: l’incredibile versione di Kim (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug – Come si è diffuso il coronavirus nella blindatissima Corea del Nord? Meglio, come ci è arrivato? L’impareggiabile Kim Jong-un, indiscusso re delle supercazzole, ha una versione difficilmente confutabile: il Covid nel suo Paese l’hanno spedito direttamente i cugini del Sud con palloncini e volantini. Sì, avete letto, bene. Secondo il leader NordCoreano è tutta colpa di quegli “oggetti volanti”, spediti da attivisti e disertori intenti a diffondere messaggi di propaganda contro il suo regime. Di conseguenza, fa sapere l’agenzia di stampa NordCoreana KCNA, il governo avvisa funzionari e abitanti: “Gestire con attenzione oggetti estranei che vengono sospinti dal vento e da altri agenti atmosferici e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug – Come si è diffuso il coronavirus nella blindatissimadel? Meglio, come ci è arrivato? L’impareggiabile Kim Jong-un, indiscusso re delle supercazzole, ha unadifficilmente confutabile: ilnel suo Paese l’hanno spedito direttamente i cugini del Sud cone volantini. Sì, avete letto, bene. Secondo il leaderno è tutta colpa di quegli “oggetti volanti”, spediti da attivisti e disertori intenti a diffondere messaggi di propaganda contro il suo regime. Di conseguenza, fa sapere l’agenzia di stampana KCNA, il governo avvisa funzionari e abitanti: “Gestire con attenzione oggetti estranei che vengono sospinti dal vento e da altri agenti atmosferici e ...

