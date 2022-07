Il Covid-19 ha invaso la Corea del Nord e per Kim Jong-un la colpa è del volantinaggio fatto dagli odiati vicini di Seul (Di venerdì 1 luglio 2022) Se il Covid-19 ha invaso la Corea del Nord, per il leader Kim Jong-un la colpa è dei vicini di Seul. Dopo settimane di silenzio, torna a parlare il presidente di Pyongyang convinto che la pandemia ha raggiunto il suo Paese non attraverso il fitto contrabbando lungo il confine cinese, come affermato da diversi esperti, ma attraverso dei volantini di propaganda trasportati dai palloncini aerostatici e lanciati dagli attivisti sudCoreani. Il Covid-19 invade la Corea del Nord e per Kim Jong-un la colpa è di Seul Questa l’ultima delirante teoria di Kim, riportata dall’agenzia Kcna. Tesi che sarebbe scaturita da un’indagine ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 1 luglio 2022) Se il-19 haladel, per il leader Kim-un laè deidi. Dopo settimane di silenzio, torna a parlare il presidente di Pyongyang convinto che la pandemia ha raggiunto il suo Paese non attraverso il fitto contrabbando lungo il confine cinese, come affermato da diversi esperti, ma attraverso dei volantini di propaganda trasportati dai palloncini aerostatici e lanciatiattivisti sudni. Il-19 invade ladele per Kim-un laè diQuesta l’ultima delirante teoria di Kim, riportata dall’agenzia Kcna. Tesi che sarebbe scaturita da un’indagine ...

