Gallinari verso Boston | una scelta per andare a caccia dell' anello

gcozzolino : Ci siamo: Danilo #Gallinari verso i #Boston #Celtics: pronto un biennale da 13 milioni di dollari e opzione del gio… - Gazzetta_NBA : Gallinari verso #Boston per andare a caccia dell’anello #Nba - ilDeriu : Si va verso Gallinari a Boston - SportandoIT : San Antonio verso il taglio di Danilo Gallinari - 85AleFrau : #NBA Danilo Gallinari verso San Antonio (ma non vi rimarrà credo). Atlanta ottiene Murray e una marea di prime scel… -

Destinazione Boston. Danilosarebbe pronto a dire sì ai Celtics, una volta completata la sua uscita da San Antonio, dove Atlanta l'ha spedito per prendere Dejounte Murray. Gallo aveva molte pretendenti, ma secondo Espn ...Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie Le possibili destinazioni di...Danilo Gallinari è pronto ad unirsi ai Boston Celtics, freschi di Finals NBA. Si attende solo il taglio da parte dei San Antonio Spurs. E alla fine, la tanto desiderata contender è arrivata. Scambiato ...L'azzurro sarà presto tagliato dagli Spurs ed è pronto a firmare coi Celtics: biennale con player option per la seconda st ...