(Di venerdì 1 luglio 2022) "Pensiamo a un arretramento ragionevole, ragionato. Ma dico no a chi pensa a unaferroviaria, arretrata a 30 chilometri dalla costa, a congiungeree che poi non ...

Pubblicità

Ansa_ER : Ferrovie: Giovannini, no a linea Adriatica dritta Bologna-Lecce. Pensiamo ad arretramento ragionevole, ragionato… - fisco24_info : Ferrovie: Giovannini, no a linea Adriatica dritta Bologna-Lecce: Pensiamo ad arretramento ragionevole, ragionato - FerrovieInfo : 11 i progetti approvati dall’esecutivo Ue. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #UnioneEuropea #29giugno -

Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile Enrico, nel suo intervento al convegno 'Dialoghi sul Piano di ripresa e resilienza" a Pesaro. Prima dell'evento, il ...Incluse le vie di accesso a Torino - Lione e tunnel Brennero . Il ministro delle Infrastrutture, Enricoha espresso soddisfazione per i fondi, pari a 220 milioni di euro, approvati dalla Commissione europea sulla base dei progetti presentati dall'Italia e per le nuove risorse destinate alla ..."Pensiamo a un arretramento ragionevole, ragionato. Ma dico no a chi pensa a una linea ferroviaria Adriatica dritta, arretrata a 30 chilometri dalla costa, a congiungere Bologna a Lecce e che poi non ...“Con Hellenic Train inizia il tempo nuovo anche della mobilità greca. Vogliamo dare, insieme alle istituzioni elleniche, un concreto contributo per la costruzione di un nuovo modello di trasporto inte ...