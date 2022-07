(Di venerdì 1 luglio 2022) AGI - Èl'originario di Vareseda qualche giorno in. Il giovane era in vacanza nel Salento ed è stato trovato cadavere in una pineta dopo giorni di ricerche coordinate dalla task force della prefettura a Lecce Il corpo era in una pineta all'altezza dei laghi Alimini di Otranto. A lanciare l'allarme, dopo non averlo più visto rincasare, erano stati gli amici che erano con lui. Il pubblico ministero Massimiliano Carducci ha disposto la documentazione fotografica dello stato dei luoghi e del cadavere da parte della scientifica.

È morto l'animatore 26enne scomparso in Puglia Il corpo del giovane, di 26 anni è stato rinvenuto in una pineta all'altezza dei laghi Alimini di Otranto. Gli amici non avendolo visto rincasare avevano lanciato l'allarme. Indagini in corso ... OTRANTO - Era arrivato da Varese in Salento con una comitiva di amici ma di lui si erano perse le tracce da almeno 24 ore. Un animatore di 26 anni è stato ...