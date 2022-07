Draghi ' blinda' il governo ma resta tensione con il Movimento 5 Stelle

Leggi su agi

(Di venerdì 1 luglio 2022) AGI - Ilè nato con la partecipazione del, non c'è alcuna possibilità che possa durare senza l'appoggio dei pentastellati: ieri il premier Marioha provato are l'esecutivo. Riconoscendo l'apporto fondamentale M5s, ribadendo di essere in contatto con l'ex premier Conte e non con Grillo e tendendo la mano per un chiarimento definitivo. Con la premessa di voler vedere i messaggi inviati a Grillo, ovvero quei riscontri oggettivi di cui si parla nelche accerterebbero le manovre del presidente del Consiglio per destabilizzare la guida M5s. Oggi si attende la risposta di Conte dopo la conferenza stampa del premier. I due - lo ha annunciato lo stesso presidente del Consiglio - dovrebbero sentirsi o vedersi. In ogni caso al presidente della ...