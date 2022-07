Dayane Mello: baci roventi per strada con la modella Dana Saber (Di venerdì 1 luglio 2022) Dayane Mello e Dana Saber si sono baciate per strada: il video è diventato virale sui social, ma in molti hanno criticato la modella brasiliana per la poca spontaneità Dayane Mello e Dana Saber hanno reso ancora più infuocate le strade di Milano con i loro baci roventi: le due modelle lo hanno fatto davanti alle telecamere di Whoopsee, provocando una marea di critiche sui social, in molti hanno considerato la scena troppo forzata e finalizzata ad attirare l'attenzione dei paparazzi. Dayane Mello nelle ultime ore ha fatto una passeggiata con Soleil Sorge e, soprattutto, con Dana Saber, per le strade del ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 1 luglio 2022)si sonoate per: il video è diventato virale sui social, ma in molti hanno criticato labrasiliana per la poca spontaneitàhanno reso ancora più infuocate le strade di Milano con i loro: le due modelle lo hanno fatto davanti alle telecamere di Whoopsee, provocando una marea di critiche sui social, in molti hanno considerato la scena troppo forzata e finalizzata ad attirare l'attenzione dei paparazzi.nelle ultime ore ha fatto una passeggiata con Soleil Sorge e, soprattutto, con, per le strade del ...

