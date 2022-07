Covid, non si fermano i contagi: a Bergamo 817 nelle ultime 24 ore (Di venerdì 1 luglio 2022) Stazionari i ricoverati nelle terapie intensive (24). A fronte di 46.039 tamponi effettuati, sono 11.575 i nuovi positivi (25,1%). I dati di oggi – i tamponi effettuati: 46.039, totale complessivo: 38.697.957 – i nuovi casi positivi: 11.575 – in terapia intensiva: 24 (-) – i ricoverati non in terapia intensiva: 975 (+66) – i decessi, totale complessivo: 40.844. (+15) I nuovi casi per provincia Milano: 4.186 di cui 1.835 a Milano città;Bergamo: 817; Brescia: 1.409; Como: 660; Cremona: 333; Lecco: 361; Lodi: 224; Mantova: 442; Monza e Brianza: 962; Pavia: 672; Sondrio: 171; Varese: 937. Leggi su bergamonews (Di venerdì 1 luglio 2022) Stazionari i ricoveratiterapie intensive (24). A fronte di 46.039 tamponi effettuati, sono 11.575 i nuovi positivi (25,1%). I dati di oggi – i tamponi effettuati: 46.039, totale complessivo: 38.697.957 – i nuovi casi positivi: 11.575 – in terapia intensiva: 24 (-) – i ricoverati non in terapia intensiva: 975 (+66) – i decessi, totale complessivo: 40.844. (+15) I nuovi casi per provincia Milano: 4.186 di cui 1.835 a Milano città;: 817; Brescia: 1.409; Como: 660; Cremona: 333; Lecco: 361; Lodi: 224; Mantova: 442; Monza e Brianza: 962; Pavia: 672; Sondrio: 171; Varese: 937.

Pubblicità

ricpuglisi : Funziona così: @corriere, @repubblica e @LaStampa sono noiosi e terroristici sul Covid. Dunque non li leggo. Ottimo effetto sull'umore! - enpaonlus : Cani adottati durante il Covid e poi restituiti: sono più di centomila. Siamo un Paese incivile - Il Fatto Quotidia… - AlexBazzaro : @Adnkronos Curatevi. Non dal Covid, dall’ ipocondria. - gralbertazzi : RT @CathVoicesITA: “L’acqua non è un diritto” L’affermazione (del pres.di Alfa srl) che in altri tempi sarebbe stata giudicata lesiva di di… - Bolpet : RT @flayawa: @repubblica Non protegge NULLA. L’unica bambina vaccinata in classe di mio figlio (scuola materna, 5 anni) dopo la vaccinazio… -