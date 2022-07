Calciomercato Napoli | un azzurro dice no al Bari

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 1 luglio 2022)– Michael Folorunsho, centrocampista nigeriano naturalizzato italiano, è un calciatore di proprietà delche però non hai mai avuto spazio in prima squadra. Da quando gli azzurri detengono il suo cartellino, il giocatore ha girato diverse società in prestito, soprattutto in Serie B. L’anno scorso, infatti, il calciatore ha militato prima nel Pordenone per poi, nel mercato invernale di riparazione, passare alla Reggina. FolorunshoIn particolare, come riportato dal quotidiano La Repubblica, il giocatore pare abbia rifiutato al momento una proposta delneopromosso in Serie B, altro club di proprietà della famiglia De Laurentiis. Dunque, essendo sotto contratto con gli azzurri, Folorunsho farà parte dei convocati di Dimaro, pertanto, si aggregherà alla prima squadra in questo ...