Cade in piscina assieme alla bimba | muore babysitter | la piccola in Rianimazione | I dettagli di un dramma

E' una tragedia terribile quella che si è consumata nella giornata di ieri in una villetta privata a Bologna. Una donna di 50 anni, di origini filippine, è finita in una piscina assieme ad una bambina di soli due anni. Stando a quanto ricostruito nel corso delle ore, la donna era la babysitter della bambina. Per motivi ancora da chiarire, mentre la 50enne accudiva la piccola sono finite entrambe in acqua. E' successo tutto nella tarda mattinata di ieri, giovedì 30 giugno, quando da una villetta situata sui colli di Bologna – di proprietà dei nonni della piccola – è scattato l'allarme. Sono stati i collaboratori domestici a rendersi conto che la donna si trovava in grandissima difficoltà all'interno della piscina e hanno pertanto provveduto ad ...

