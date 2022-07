Bologna, morta la baby-sitter caduta in piscina con una bambina di due anni: la piccola è in rianimazione (Di venerdì 1 luglio 2022) È morta durante la notte la baby–sitter che ieri, 30 giugno, è caduta in piscina con la bambina che accudiva. È successo intorno alle 11.30 di mattina sui colli di Bologna, nella casa dei nonni della piccola di due anni. Le due sono risultate in condizioni molto gravi fin da subito, ma dopo l’intervento dei soccorsi i loro cuori avevano entrambi ripreso a battere. Resta incerta la dinamica di quanto successo. La vittima, una donna di 50 anni di origini filippine, era stata ricoverata all’ospedale Maggiore di Bologna e le sue condizioni si sono fatte sempre più gravi fino a portarla al decesso. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le dinamiche che hanno portato alla caduta. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Èdurante la notte lache ieri, 30 giugno, èincon lache accudiva. È successo intorno alle 11.30 di mattina sui colli di, nella casa dei nonni delladi due. Le due sono risultate in condizioni molto gravi fin da subito, ma dopo l’intervento dei soccorsi i loro cuori avevano entrambi ripreso a battere. Resta incerta la dinamica di quanto successo. La vittima, una donna di 50di origini filippine, era stata ricoverata all’ospedale Maggiore die le sue condizioni si sono fatte sempre più gravi fino a portarla al decesso. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le dinamiche che hanno portato alla. ...

