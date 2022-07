Bollette, via libera CdM a misure anti-rincari (Di venerdì 1 luglio 2022) Il Governo mette sul piatto altri 3 miliardi per attenuare il rincaro delle Bollette energetiche e famiglie e imprese, tra bonus energia messo a disposizione delle famiglie più disagiate e legato all’Isee e azzeramento degli oneri di sistema per l’elettricità per famiglie e imprese. Ok CdM a misure anti-rincari Disposto anche il calo al 5% dell’Iva sul gas e degli oneri generali di sistema. Il provvedimento interviene anche sugli aumenti di stoccaggi del gas, disponendo che all’operazione contribuisca anche il Gse, per un controvalore massimo di 4 miliardi, in collegamento con gli operatori di mercato. Nel Dl Bollette previsto anche un contributo del 10% sull’extragettito delle imprese che importano gas che andrà versato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Semaforo verde ieri in CdM al ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 1 luglio 2022) Il Governo mette sul piatto altri 3 miliardi per attenuare il rincaro delleenergetiche e famiglie e imprese, tra bonus energia messo a disposizione delle famiglie più disagiate e legato all’Isee e azzeramento degli oneri di sistema per l’elettricità per famiglie e imprese. Ok CdM aDisposto anche il calo al 5% dell’Iva sul gas e degli oneri generali di sistema. Il provvedimento interviene anche sugli aumenti di stoccaggi del gas, disponendo che all’operazione contribuisca anche il Gse, per un controvalore massimo di 4 miliardi, in collegamento con gli operatori di mercato. Nel Dlprevisto anche un contributo del 10% sull’extragettito delle imprese che importano gas che andrà versato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Semaforo verde ieri in CdM al ...

