Al via il Premio Pio Alferano con Vittorio Sgarbi e Hoara Borselli

Sarà assegnato il 13 luglio alle 20.30 a Palermo, al Giardino dei Giusti diAlloro 90, il XX"Rosa Balistreri e Alberto Favara", il primo e più longevo dei premi istituiti in Italia per ricordare la figura della cantautrice e cantastorie scomparsa nel 1990. La ...Sarà assegnato il 13 luglio alle 20.30 a Palermo, al Giardino dei Giusti diAlloro 90, il XX"Rosa Balistreri e Alberto Favara", il primo e più longevo dei premi istituiti in Italia per ricordare la figura della cantautrice e cantastorie scomparsa nel 1990. La ... Buone pratiche green, al via Premio Vivere a Spreco Zero Palermo, 1 lug. (Adnkronos) - Sarà assegnato il 13 luglio alle 20.30 a Palermo, al Giardino dei Giusti di via Alloro 90, il XX Premio Rosa Balistreri e Alberto Favara , il primo e più longevo ...Parte oggi il Festival delle Colline, come annunciato da un concerto speciale: la finale del contest per musicisti under 26 promosso dal Festival, che si svolgerà dalle 21 a ingresso libero nel giardi ...