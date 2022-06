Ufficiale, Asllani è un giocatore dell’Inter: le cifre dell’operazione (Di giovedì 30 giugno 2022) Ora è Ufficiale: Kristjan Asllani è un nuovo giocatore dell’Inter, conclusa l’operazione dall’Empoli Lo ha reso noto il club toscano, con una nota. “Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’FC Internazionale Milano per la cessione a titolo temporaneo con obbligo di riscatto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kristjan Asllani”, si Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 30 giugno 2022) Ora è: Kristjanè un nuovo, conclusa l’operazione dall’Empoli Lo ha reso noto il club toscano, con una nota. “Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’FC Internazionale Milano per la cessione a titolo temporaneo con obbligo di riscatto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kristjan”, si Calcio e Finanza.

