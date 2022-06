Tour de France 2022, Damiano Caruso: “Corsa difficilissima, punto ad una top5” (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Tour de France 2022 inizierà domani da Copenhagen. La Danimarca ospiterà le prime tre frazioni di un viaggio lungo tre settimane che ci regalerà come sempre spettacolo e grandi emozioni. In un momento storico difficile per l’Italia per quanto riguarda gli uomini da classifica, le speranze azzurre sono riposte su Damiano Caruso, arrivato alla sua settima apparizione al Tour. Tuttobiciweb ha riportato le sue parola alla vigilia della prima tappa: “In questo Tour avrò un ruolo diverso rispetto all’ultima volta, sarò leader insieme al mio compagno Jack Haig e cercheremo di raggiungere il miglior risultato possibile”. “Con la squadra abbiamo deciso di dividere la Corsa in fasi e di passarne una per volta, senza guardare troppo avanti – ha proseguito il ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) Ildeinizierà domani da Copenhagen. La Danimarca ospiterà le prime tre frazioni di un viaggio lungo tre settimane che ci regalerà come sempre spettacolo e grandi emozioni. In un momento storico difficile per l’Italia per quanto riguarda gli uomini da classifica, le speranze azzurre sono riposte su, arrivato alla sua settima apparizione al. Tuttobiciweb ha riportato le sue parola alla vigilia della prima tappa: “In questoavrò un ruolo diverso rispetto all’ultima volta, sarò leader insieme al mio compagno Jack Haig e cercheremo di raggiungere il miglior risultato possibile”. “Con la squadra abbiamo deciso di dividere lain fasi e di passarne una per volta, senza guardare troppo avanti – ha proseguito il ...

