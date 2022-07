Square Enix annuncia Harvestella: un nuovo gioco di simulazione di vita (Di giovedì 30 giugno 2022) Harvestella è un nuovo RPG di simulazione di vita di Square Enix, e sembra una versione intrigante di un genere di gioco dalle vibrazioni fredde. Se hai familiarità con giochi come Stardew Valley, tanto di Harvestella ti sembrerà familiare: curerai colture, cucinerai pasti deliziosi e camminerai attraverso i campi per raccogliere materiali. Ti rilasserai poi con gli abitanti del villaggio e le mucche da latte. Harvestella è un nuovissimo RPG di simulazione di vita in cui i giocatori possono coltivare, creare oggetti e raccogliere materiali, il tutto mentre costruiscono la vita e l’insediamento del loro personaggio. Mentre i giocatori possono vivere varie stagioni come la ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 30 giugno 2022)è unRPG dididi, e sembra una versione intrigante di un genere didalle vibrazioni fredde. Se hai familiarità con giochi come Stardew Valley, tanto diti sembrerà familiare: curerai colture, cucinerai pasti deliziosi e camminerai attraverso i campi per raccogliere materiali. Ti rilasserai poi con gli abitanti del villaggio e le mucche da latte.è un nuovissimo RPG didiin cui i giocatori possono coltivare, creare oggetti e raccogliere materiali, il tutto mentre costruiscono lae l’insediamento del loro personaggio. Mentre i giocatori possono vivere varie stagioni come la ...

