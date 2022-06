Ricostruzione alla cheratina, il trattamento per capelli più in voga (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLa cura del capello non è soltanto una questione estetica. Si sono fatti passi da gigante nello studio del capello e sono nate negli ultimi anni figure sempre più specializzate. Anche i trattamenti non mirano soltanto a restituire ai capelli un aspetto impeccabile, ma vogliono indagare a fondo le cause di specifiche problematiche o mancanze e trovare e proporre soluzioni su misura per ogni persona. Il trattamento alla cheratina è uno degli interventi di cui si parla maggiormente e di cui è noto il beneficio lisciante, ma ci sono altri vantaggi che derivano dalla scelta di questo processo. Cos’è la cheratina La cheratina è una proteina che si è correttamente soliti associare ai capelli, infatti ne ha il principale costituente. ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLa cura del capello non è soltanto una questione estetica. Si sono fatti passi da gigante nello studio del capello e sono nate negli ultimi anni figure sempre più specializzate. Anche i trattamenti non mirano soltanto a restituire aiun aspetto impeccabile, ma vogliono indagare a fondo le cause di specifiche problematiche o mancanze e trovare e proporre soluzioni su misura per ogni persona. Ilè uno degli interventi di cui si parla maggiormente e di cui è noto il beneficio lisciante, ma ci sono altri vantaggi che derivano dscelta di questo processo. Cos’è laLaè una proteina che si è correttamente soliti associare ai, infatti ne ha il principale costituente. ...

