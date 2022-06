“Putin minaccia Finlandia e Svezia? Nato pronta a ogni eventualità” (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – “Noi siamo pronti a ogni eventualità”. Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha replicato così al presidente russo Vladimir Putin, che ha ‘minacciato’ risposte all’ingresso di Finlandia e Svezia nell’Alleanza. “Prendiamo nota del messaggio di Mosca – ha detto Stoltenberg, nella conferenza stampa finale del vertice di Madrid – che non cambia” la decisione di ammettere i due Paesi nell’Alleanza, “li proteggeremo e siamo pronti a ogni eventualità”. La guerra brutale di Putin è inaccettabile”, Mosca “ritiri le sue forze dall’Ucraina e metta fine al conflitto”, ha poi ribadito il segretario generale della Nato. Svezia e Finlandia, ha quindi ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – “Noi siamo pronti a”. Il segretario generale dellaJens Stoltenberg ha replicato così al presidente russo Vladimir, che ha ‘to’ risposte all’ingresso dinell’Alleanza. “Prendiamo nota del messaggio di Mosca – ha detto Stoltenberg, nella conferenza stampa finale del vertice di Madrid – che non cambia” la decisione di ammettere i due Paesi nell’Alleanza, “li proteggeremo e siamo pronti a”. La guerra brutale diè inaccettabile”, Mosca “ritiri le sue forze dall’Ucraina e metta fine al conflitto”, ha poi ribadito il segretario generale della, ha quindi ...

