Ondata Covid: contagi in crescita. Ruolo delle sotto varianti omicron? (Di giovedì 30 giugno 2022) Nuova Ondata Covid in corso ad inizio estate 2022: tornano a crescere i contagi anche in Italia anche se i dati sono molto meno precisi rispetto a qualche mese fa. Chiaramente a trainare l’aumento dei positivi la specificità delle sotto-varianti omicron di più recente scoperta (4 e 5). Ondata Covid: contagi in crescita a inizio estate Ondata Covid: con l’inizio dell’estate 2022 si registra una nuova impennata di contagi da coronavirus. I dati ufficiali sulla diffusione del Sars Cov 2, tra l’altro, non sembrano rilevare la reale portata dell’aumento visto che ormai sono moltissimi gli italiani che non effettuano un tampone alla comparsa ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 30 giugno 2022) Nuovain corso ad inizio estate 2022: tornano a crescere ianche in Italia anche se i dati sono molto meno precisi rispetto a qualche mese fa. Chiaramente a trainare l’aumento dei positivi la specificitàdi più recente scoperta (4 e 5).ina inizio estate: con l’inizio dell’estate 2022 si registra una nuova impennata dida coronavirus. I dati ufficiali sulla diffusione del Sars Cov 2, tra l’altro, non sembrano rilevare la reale portata dell’aumento visto che ormai sono moltissimi gli italiani che non effettuano un tampone alla comparsa ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Covid, ancora in fase pandemica. In un incontro tecnico si decide oggi sulla mascherina a lavoro. Brusaferro: 'L'o… - RenzoLaBianca : RT @ilgiornale: Il gip chiede altri 6 mesi per ulteriori indagini in merito alle morti durante la prima ondata di Covid al Pio albergo Triv… - ilgiornale : Il gip chiede altri 6 mesi per ulteriori indagini in merito alle morti durante la prima ondata di Covid al Pio albe… - SintagmaToi : @EnricoLetta Si ma per l'ondata sempre crescete di covid cosa state facendo?!? Avete tolto tutte le restrizioni, il… - dejotwitta : @Adriano40993709 Il mio contesto è la vita quotidiana che vedo con i miei occhi. Non ho mai visto come quest'anno t… -