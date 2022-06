Maldini resta al Milan ma hanno perso tutti

Leggi su panorama

(Di giovedì 30 giugno 2022) Paoloe Ricky Massarano al. L'accordo sul rinnovo del contratto come responsabili dell'area tecnica è arrivato in extremis rispetto alla scadenza del 30 giugno, ma è arrivato. Fine di un tormentone che si è dipanato tra Italia e Stati Uniti e che ha consegnato agli osservatori esterni l'immagine di una società spaccata al suo interno, con visioni e caratteri contrapposti e con questioni non risolte del tutto che affondano nel passato. Un club in movimento, che sta cambiando proprietà e, forse, facce e nel quale l'ex capitano resterà il riferimento principale nelle questioni di mercato. Con quale autonomia e margine di manovra sarà da verificare, perché la storia di queste settimane ha raccontato una realtà parallela rispetto a quella della concordia e condivisione su cui si era basata la cavalcata rossonera fino ...