Louis Vuitton | Loewe e Celine | creatività a confronto

(Di giovedì 30 giugno 2022) Anche le storie più belle hanno una fine. E se Virgil Abloh ci aveva introdotto nel suo mondo accompagnandoci per mano lungo una strada di mattoni gialli, non potevamo che percorrere un’ultima volta quella stessa via per tornare in Kansas. Si è svolta in uno dei corti del Louvre, l’ultima sfilata di, ultima celebrazione di Abloh - scomparso lo scorso novembre a soli 41 anni - e della sua eredità creativa. Una collezione collettiva, disegnata dalle persone che hanno lavorato accanto a lui durante tutti questi anni, cementando il cambiamento sociale che il creativo ha portato nel mondo del lusso come primo uomo di colore alla guida della Maison francese. Mentre Kendrik Lamar - col capo adorno di una corona di spine disegnata da Tiffany & Co. e realizzata a otto mani in 1.300 ore di lavoro - ripeteva «Long live Virgil» (Lunga vita a ...