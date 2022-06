LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Giovanni Tocci decimo dopo tre tuffi. Wang verso l’oro (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, tuffi E PALLANUOTO) 19.39: Doppio e mezzo ritornato carpiato per Jack Laugher. Il britannico ottiene 71.40 e si porta al comando con 293.80 19.35: Giovanni Tocci sbaglia malamente il doppio e mezzo indietro carpiato. Solo 31.50 e l’azzurro è decimo con 159.40. 19.34: Wang Zongyuan non sbaglia e prende 76.80 con il doppio e mezzo rovesciato raggruppato. Punteggio totale di 234.30 e prima posizione. Ora Giovanni Tocci. 19.33: Zheng sporca in entrata il doppio e mezzo rovesciato raggruppato e prende solo 63 punti. E’ alle spalle di Jack Laugher per un punto. 19.30: Prosegue l’ottima gara di ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 19.39: Doppio e mezzo ritornato carpiato per Jack Laugher. Il britannico ottiene 71.40 e si porta al comando con 293.80 19.35:sbaglia malamente il doppio e mezzo indietro carpiato. Solo 31.50 e l’azzurro ècon 159.40. 19.34:Zongyuan non sbaglia e prende 76.80 con il doppio e mezzo rovesciato raggruppato. Punteggio totale di 234.30 e prima posizione. Ora. 19.33: Zheng sporca in entrata il doppio e mezzo rovesciato raggruppato e prende solo 63 punti. E’ alle spalle di Jack Laugher per un punto. 19.30: Prosegue l’ottima gara di ...

