Il positivo al Covid che aggredisce l’infermiere in ospedale perché non gli fa mangiare la pizza (Di giovedì 30 giugno 2022) Un paziente del pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli ha aggredito un infermiere che gli stava impedendo di mangiare la pizza. L’uomo, che è risultato positivo al Coronavirus, stava consumando il pasto nei locali del nosocomio. l’infermiere gli ha spiegato che non poteva mangiare in quel luogo per ragioni di igiene. E lui lo ha prima insultato e poi lo ha preso per il collo. La vicenda è stata ricostruita dai carabinieri di Napoli Centro, che sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale pochi minuti prima di mezzanotte a seguito della segnalazione dell’aggressione. Leggi anche: Crisanti: «La nuova ondata? Sarà come una vaccinazione di massa. Basta tamponi fai-da-te, serve un’indagine sui positivi» Costa: «Isolare i positivi ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 giugno 2022) Un paziente del pronto soccorso dell’Vecchio Pellegrini di Napoli ha aggredito un infermiere che gli stava impedendo dila. L’uomo, che è risultatoal Coronavirus, stava consumando il pasto nei locali del nosocomio.gli ha spiegato che non potevain quel luogo per ragioni di igiene. E lui lo ha prima insultato e poi lo ha preso per il collo. La vicenda è stata ricostruita dai carabinieri di Napoli Centro, che sono intervenuti nel pronto soccorso dell’pochi minuti prima di mezzanotte a seguito della segnalazione dell’aggressione. Leggi anche: Crisanti: «La nuova ondata? Sarà come una vaccinazione di massa. Basta tamponi fai-da-te, serve un’indagine sui positivi» Costa: «Isolare i positivi ...

Tommasolabate : Matteo #Berrettini si è sottoposto volontariamente a un tampone non dovuto. Positivo al Covid-19, saluta #Wimbledon… - Eurosport_IT : NOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ?????? Matteo Berrettini è positivo al Covid: annuncia il ritiro da Wimbledon! #EurosportTENNIS… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, BERRETTINI POSITIVO AL COVID Il tennista italiano annuncia il ritiro #SkySport… - VesuvioLive : Napoli, positivo al covid pretende di mangiare la pizza al pronto soccorso: ha aggredito l’infermiere - Kick57624616 : RT @1nove71: #Burioni ha già detto che #berrettini è positivo al Covid per colpa di Djokovic che non si è vaccinato? -