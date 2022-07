I Marlene Kuntz: «Le nostre canzoni a difesa del clima» (Di giovedì 30 giugno 2022) L’intervista Il primo luglio la band al «NXT Station» di Piazzale Alpini. Cristiano Godano: «Teniamo alta la fiamma artistica e l’attenzione sui problemi del pianeta». Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 30 giugno 2022) L’intervista Il primo luglio la band al «NXT Station» di Piazzale Alpini. Cristiano Godano: «Teniamo alta la fiamma artistica e l’attenzione sui problemi del pianeta».

Pubblicità

Sav3ri8 : Forse, davvero, ci piace, sì ci piace di più Oltrepassare in volo, in volo più in là Meglio del perdersi in fondo a… - webecodibergamo : Il primo luglio la band al «NXT Station» di Piazzale Alpini. Cristiano Godano: «Teniamo alta la fiamma artistica e… - doomboy : @RadioFrecciaOf @the_prodigy Ricordo il concerto al Palaeur di Roma come fosse ieri. Palaeur appunto e non 'Palalot… - bermat : Ciclicamente Apple Music mi mette i Marlene Kuntz per ricordarmi quanti brani perfetti hanno composto. - GianlucaAgost11 : @settecoppeotto Tanti, stranieri, Pink Floyd, Led Zeppelin, Nirvana Soundgarden. Ma ne voglio mettere 2 Italiani, c… -