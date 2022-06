Governo: Fdi, Draghi sotto fuoco amico (Di giovedì 30 giugno 2022) "Quale credibilità internazionale può avere un Governo il cui presidente del Consiglio è costretto a lasciare un vertice Nato per colpa dei capricci del capo dell'ex partito di maggioranza relativa? E ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022) "Quale credibilità internazionale può avere unil cui presidente del Consiglio è costretto a lasciare un vertice Nato per colpa dei capricci del capo dell'ex partito di maggioranza relativa? E ...

Governo: Fdi, Draghi sotto fuoco amico
"Quale credibilità internazionale può avere un governo il cui presidente del Consiglio è costretto a lasciare un vertice Nato per colpa dei capricci del capo dell'ex partito di maggioranza relativa? E quale credibilità può avere un governo nel...

Governo, Malpezzi: "Pd forza responsabile"
Semmai è la Lega che ieri al Senato ha messo a rischio il Governo votando con FDI un emendamento che poteva mandare sotto l'esecutivo. C'è una chiara e sostanziale differenza nello stile e nella...

Frontini, alle 16,30 la giunta senza FdI: «Torniamo in consiglio, rifuggiamo accordi di convenienza»
La giunta targata Chiara Frontini sarà presentata alle 16,30. E non ci sarà alcun esponente di Fratelli d'Italia.