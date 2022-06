(Di giovedì 30 giugno 2022) Per votare sulle power unitci sarà tempo, sarà nelle prossime settimane che ildel motorsport FIA avallerà le discussioni con motoristi, F1 e parti interessate - Audi e ...

Pubblicità

itsjenniekims : chi ha scelto pascoli satana vi sta aspettando mi ha fia chiamato -

Autosprint.it

Ala posteriore, test più duri Detto dei correttivi ulteriori sulle norme legate agli specchietti, per provare a dare migliore visibilità, laha deciso di inasprire i test di flessibilità dell'ala ...A navigare tra direttive tecniche, secondi tiranti anti - porpoising provati e poi rimossi -la riunione del tavolo tecnico tra i team e la- , il week end del Canada ha riservato un ... FIA, aspettando le PU 2026 le novità votate dal Consiglio mondiale Diversi correttivi ai regolamenti sportivo e tecnico della Formula 1 sono stati ratificati dal Consiglio mondiale del motorsport. Sì al cambio di PU in regime di parco chiuso ...Il Consiglio Automobilistico Mondiale della FIA si è riunito oggi a Parigi per approvare alcune modifiche ai regolamenti sportivi e tecnici della Formula 1. Il cambiamento più importante, sul lato del ...