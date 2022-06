F1 | Hamilton | ' parole Piquet? Non dare spazio a persone che non rappresentano più la F1'

(Di giovedì 30 giugno 2022) Silverstone, 30 giu. -(Adnkronos) - "Sono grato a tutti quelli che nella F1 mi hanno manifestato il loro sostegno. Le sfida che abbiamo davanti sono ancora tante. Ho spesso subito manifestazioni di razzismo, critiche o negatività. E spesso anche discriminazioni subdole. Ma guardo al quadro complessivo e non capisco perché si continua aa chi la F1 non la rappresenta più. La F1 guarda al Suda Africa e dobbiamoai giovani una piattaforma diversa. E non è solo una questione di una sola persona. La reazione di F1 e Fia è stata istintiva e pronta, ma bisogna davvero cominciare ad agire. Media e F1 non dovrebbero concederea queste”. Così Lewistorna sullerazziste nei suoi confronti da parte dell'ex campione del mondo di F1 ...

Pubblicità

FormulaPassion : #F1 | Le parole di Sebastian Vettel in conferenza stampa a Silverstone #BritishGP - FormulaPassion : #F1 | Anche la British Drivers' Racing Club ha preso posizione nei confronti di Nelson Piquet dopo le parole razzis… - albertomurador : RT @F1Sport_PitTalk: Piquet e la battuta su Hamilton: quando le parole possono essere pietre #F1 - periodicodaily : Nelson Piquet: le sue parole offensive nei confronti di Hamilton - #nelsonpiquet @Angelic00771245 - F1Sport_PitTalk : Piquet e la battuta su Hamilton: quando le parole possono essere pietre #F1 -

Riguardo alledi Piquet su, non è una cosa degli ultimi giorni: vedere la reazione della Formula 1 contro il razzismo è importante, non c'è spazio per quel tipo di. Si sono ...Piquet, le scuse bastano Valutazioni completamente fuori dal segno, alle quali si somma il giudizio sullerazziste di Nelson Piquet all'indirizzo di. C'era un tempo in cui una ...SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - "Offese razziste di Nelson Piquet Sono incredibilmente grato a tutti coloro che mi hanno manifestato il proprio so ...Silverstone, 30 giu. -(Adnkronos) – “Sono grato a tutti quelli che nella F1 mi hanno manifestato il loro sostegno. Le sfida che abbiamo davanti sono ancora tante. Ho spesso subito manifestazioni di ra ...