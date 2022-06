Ultime Notizie – Nato, vertice al via. Stoltenberg: “Da Cina sfida a nostri valori” (Di mercoledì 29 giugno 2022) vertice Nato al via a Madrid. Dopo la foto di famiglia, alle 10.30 è previsto l’inizio della prima sessione di lavoro, fino alle 13.30. Dalle 15 alle 17.30 si terrà la seconda. Quindi, alle 19 i leader dei Paesi della Nato e degli altri Paesi invitati al summit si trasferiranno al museo del Prado per la cena informale offerta dal premier spagnolo Pedro Sánchez. “Mi aspetto che gli alleati concordino sul fatto che la Cina rappresenta una sfida ai nostri valori, ai nostri interessi e alla nostra sicurezza”, ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, arrivando al vertice. “La Cina non viene nominata con una sola parola” nel concetto strategico del 2010, ha rimarcato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 29 giugno 2022)al via a Madrid. Dopo la foto di famiglia, alle 10.30 è previsto l’inizio della prima sessione di lavoro, fino alle 13.30. Dalle 15 alle 17.30 si terrà la seconda. Quindi, alle 19 i leader dei Paesi dellae degli altri Paesi invitati al summit si trasferiranno al museo del Prado per la cena informale offerta dal premier spagnolo Pedro Sánchez. “Mi aspetto che gli alleati concordino sul fatto che larappresenta unaai, aiinteressi e alla nostra sicurezza”, ha detto il segretario generale della, Jens, arrivando al. “Lanon viene nominata con una sola parola” nel concetto strategico del 2010, ha rimarcato ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - nikes_ivy : Ormai è difficile commentare le ultime notizie senza includere qualche insulto ai giornalisti ma devo resistere - idealista_it : Superbonus 110, ultime notizie: no alla proroga, novità per i crediti - news24_inter : Rinnovo o cessione per #DeVrij ?? -