Traffico Roma del 29-06-2022 ore 19 | 00

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdeda trovati all’ascolto da Simona Cerchiara chiusa via della Bufalotta in zona Casal Boccone a seguito di un incendio all’altezza di via di Settebagni sulla via Prenestina invece prudenza per un incidente tra via di Torrenova via di Borghesiana rallentamenti sul Raccordo Anulare risolto Intanto l’incidente in carreggiata esterna tra lardiati nella Appia zona sud dicon ae rallentamenti sulla via sulla via Ardeatina si tratta diversoaltroin via di torricola è lungo via di Tor Carbone in direzione dell’appia festa per i Santi Pietro e Paolo chiusa la via Ostiense all’altezza della Basilica e del Parco Schuster deviato ilproveniente dal Viale Giustiniano e tra ...