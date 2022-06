Superbonus edilizio addio: il Governo Draghi non lo proroga (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Superbonus edilizio al 110% – che ha fatto ripartire un settore in crisi ma al tempo stesso, complici gli scarsi controlli, ha ‘drogato’ i prezzi del mercato creando una sorta di bolla – sta per saltare. Il Governo non intende mettere in campo nuove risorse. È quanto emerso nella riunione tra la maggioranza e l’esecutivo alla Camera. C’è però la disponibilità a verificare la possibilità di allargare le maglie del meccanismo delle cessioni nell’ambito del Superbonus. In sostanza allargando le cessioni dei crediti ad altri soggetti oltre alle banche, con la sola esclusione delle persone fisiche. Lo stop a qualsiasi nuova proroga giunge dopo che sono finiti i fondi a disposizione. La mossa ha però fatto scattare un braccio di ferro fra l’esecutivo Draghi e la maggioranza di unità ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ilal 110% – che ha fatto ripartire un settore in crisi ma al tempo stesso, complici gli scarsi controlli, ha ‘drogato’ i prezzi del mercato creando una sorta di bolla – sta per saltare. Ilnon intende mettere in campo nuove risorse. È quanto emerso nella riunione tra la maggioranza e l’esecutivo alla Camera. C’è però la disponibilità a verificare la possibilità di allargare le maglie del meccanismo delle cessioni nell’ambito del. In sostanza allargando le cessioni dei crediti ad altri soggetti oltre alle banche, con la sola esclusione delle persone fisiche. Lo stop a qualsiasi nuovagiunge dopo che sono finiti i fondi a disposizione. La mossa ha però fatto scattare un braccio di ferro fra l’esecutivoe la maggioranza di unità ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Il governo chiude l’epopea del Superbonus edilizio del 110%, misura bandiera del Movimento 5 Stelle, bloccando qual… - gbrera : RT @GiancarloDeRisi: #Superbonus edilizio, sono #migliaia le #imprese nei guai. Finiti i soldi il governo non vuole #rifinanziarlo. Solo le… - GabrieMariste : RT @GiancarloDeRisi: #Superbonus edilizio, sono #migliaia le #imprese nei guai. Finiti i soldi il governo non vuole #rifinanziarlo. Solo le… - gianvitosibilio : RT @ItalianPolitics: Sempre dalle prime pagg. di oggi possiamo desumere che: a) Il Governo Draghi ha deciso lo stop al superbonus edilizio… - MissEnzuccia : RT @GiancarloDeRisi: #Superbonus edilizio, sono #migliaia le #imprese nei guai. Finiti i soldi il governo non vuole #rifinanziarlo. Solo le… -