Scintille tra Conte e Draghi. “Io e il M5S siamo sotto attacco” (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Io e il Movimento siamo sotto attacco perché alcune posizioni non rientrano in quello che è il pensiero diffuso, dominante. Qui sono in gioco valori della democrazia”. È quanto ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, conversando con i giornalisti. Grillo aveva avvertito Conte delle telefonate di Draghi “Grillo mi aveva riferito di queste telefonate – ha detto ancora Conte -, noi siamo una comunità, lavoriamo insieme. Trovo sinceramente grave che un premier tecnico, che ha avuto da noi sin dall’inizio l’investitura per un governo di unità nazionale si intrometta nella vita di forze politiche che lo sostengono, peraltro”. Conte: “Io e il M5S siamo sotto attacco, ma ci sono in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Io e il Movimentoperché alcune posizioni non rientrano in quello che è il pensiero diffuso, dominante. Qui sono in gioco valori della democrazia”. È quanto ha detto il presidente del M5S, Giuseppe, conversando con i giornalisti. Grillo aveva avvertitodelle telefonate di“Grillo mi aveva riferito di queste telefonate – ha detto ancora-, noiuna comunità, lavoriamo insieme. Trovo sinceramente grave che un premier tecnico, che ha avuto da noi sin dall’inizio l’investitura per un governo di unità nazionale si intrometta nella vita di forze politiche che lo sostengono, peraltro”.: “Io e il M5S, ma ci sono in ...

