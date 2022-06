Rugby femminile, Mondiali 2022: le partite delle azzurre in diretta tv sulla Rai (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sono stati presentati ieri i palinsesti Rai per la nuova stagione e a spiccare, per gli appassionati della palla ovale, è la notizia che riguarda i Mondiali femminili di Rugby che si disputeranno a ottobre in Nuova Zelanda. Le partite dell’Italia e la fase finale del torneo, infatti, verrà trasmessa in diretta sulla tv di Stato. Nel comunicato della Rai, infatti, viene dichiarato che “tra il 9 ottobre e il 12 novembre, invece, le azzurre del Rugby saranno impegnate in Nuova Zelanda nella Coppa del Mondo 2021 (che pur essendo spostata al 2022 ha mantenuto il nome), che la Rai distribuirà tra Rai Sport + Hd e Rai 2, per le partite dell’Italia e per quarti, semifinali e finale”. Le azzurre di Andrea di Giandomenico ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sono stati presentati ieri i palinsesti Rai per la nuova stagione e a spiccare, per gli appassionati della palla ovale, è la notizia che riguarda ifemminili diche si disputeranno a ottobre in Nuova Zelanda. Ledell’Italia e la fase finale del torneo, infatti, verrà trasmessa intv di Stato. Nel comunicato della Rai, infatti, viene dichiarato che “tra il 9 ottobre e il 12 novembre, invece, ledelsaranno impegnate in Nuova Zelanda nella Coppa del Mondo 2021 (che pur essendo spostata alha mantenuto il nome), che la Rai distribuirà tra Rai Sport + Hd e Rai 2, per ledell’Italia e per quarti, semifinali e finale”. Ledi Andrea di Giandomenico ...

Pubblicità

ObiBeatBox : RT @onrugby_it: Buone notizie sul fronte dei diritti: il mondiale femminile se lo aggiudica la Rai - onrugby_it : Buone notizie sul fronte dei diritti: il mondiale femminile se lo aggiudica la Rai - Terra2itter : “Nel rugby femminile queste cose non succedono”. - Maracanasport : RT @Federugby: ?? #Italdonne Le Azzurre convocate per il raduno di ?? Parma, in programma dal primo al 3 luglio alla Cittadella del Rugby ?… - 26_cartayrade : RT @Federugby: ?? #Italdonne Le Azzurre convocate per il raduno di ?? Parma, in programma dal primo al 3 luglio alla Cittadella del Rugby ?… -