“Playa nera” | il singolo di Bianca Atzei con Bombai e Get Far

Da venerdì 1° luglio disponibile il nuovo brano che rappresenta appieno l'atmosfera estiva e che evoca un amore travolgente nato sulla spiaggia A poche settimane dall'uscita di "Veronica", il suo secondo progetto discografico, Bianca Atzei, insieme ai Bombai e con la produzione artistica di Get Far, pubblica venerdì 1° luglio il nuovo singolo inedito "Playa nera". Una speciale collaborazione internazionale, in cui la produzione di Get Far fonde l'inconfondibile timbro di Bianca Atzei alle voci dei Bombai per un brano spensierato e passionale che evoca un amore travolgente nato sulla spiaggia. "La canzone rappresenta appieno l'atmosfera estiva – racconta Bianca – Ogni parola e sfumatura del testo richiama quegli attimi ...

