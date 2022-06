Pentathlon moderno | Montecchia e Grasselli bene nei primi test ad Ankara

(Di mercoledì 29 giugno 2022) I dirigenti, tecnici, e atleti delsi sono ritrovati adper muovere ipassi nella nuova disciplina. Il percorso, formato da nove ostacoli e realizzato dall’Uipm in collaborazione con World Obstacl, è stato provato nella giornata di lunedì 27 da quasi 100 atleti provenienti da 19 paesi. Per gli italiani sono arrivati buoni riscontri, soprattutto da Lodovica, che ha chiuso la gara femminile senior al terzo posto dietro a Sophia Hernandez(Guatemala) e alla britannica Jessica Sutton. L’azzurra si è complimentata per l’organizzazione della manifestazione: “L’evento è stato organizzato molto. La disciplina è divertente e spettacolare, ma al momento è difficile immaginarlo come uno sport vero e proprio, sembra più un gioco. Credo, però, che ...

Ilentra in una nuova fase, quella che accompagnerà lo sport del soldato alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: dopo i Giochi di Parigi 2024 l'equitazione sparirà dal novero delle cinque ...La coppia italiana composta da Elena Micheli (Carabinieri) e Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri) ha chiuso all'ottavo posto la staffetta mista della World Cup 2022 diad Ankara. A poche settimane dai Mondiali di Alessandria d'Egitto, in programma a fine luglio, i risultati non fanno sorridere la squadra azzurra come sottolinea la stessa Micheli: '... Pentathlon moderno, svolti i primi test con la nuova disciplina ad ostacoli. Tradizione sacrificata sull'altare dello spettacolo Il pentathlon moderno entra in una nuova fase, quella che accompagnerà lo sport del soldato alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: dopo i Giochi di Parigi 2024 l'equitazione sparirà dal novero delle cinq ...Uno dei percorsi ad ostacoli più famosi del mondo, quello di Ninja Warrior, potrebbe arrivare sino alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028 ...