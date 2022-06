Obbligo Pos, da oggi rischio multe. I negozianti genovesi invitano a non abbandonare il contante: “Costi alti per noi” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Gli esercenti si sono dotati di dispositivi per carte e bancomat, ma si appellano ai clienti: “Pagate in contanti” Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 29 giugno 2022) Gli esercenti si sono dotati di dispositivi per carte e bancomat, ma si appellano ai clienti: “Pagate in contanti”

TerrinoniL : Scatta l'obbligo del Pos, multe per chi non accetta bancomat e carta di credito - ZenatiDavide : Scatta l’obbligo del Ps. I tabaccai chiedono l’esonero. Lo Stato punisce chi non si adegua: Scatta l’obbligo dei Po… - lasiciliait : Scatta l'obbligo del Pos e i tabaccai chiedono l'esonero - BuonomoPino : 29/6/22 Domani 30 Giugno scatta l'obbligo di pagamento tramite il POS. Alcuni hanno detto di no, oggi ma domani? a… - infoiteconomia : Obbligo Pos da domani 30 giugno. Cosa fare in caso di rifiuto -