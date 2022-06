Nato, via libera al “nuovo” concetto strategico: ora la Russia è indicata come minaccia (Di mercoledì 29 giugno 2022) Madrid – I leader della Nato riuniti a Madrid hanno approvato il nuovo concetto strategico dell’Alleanza, che “descrive l’ambiente di sicurezza che affronta la Nato, riafferma i nostri valori e precisa l’obiettivo fondamentale della Nato e la sua più grande responsabilità di assicurare la nostra difesa collettiva basata su un approccio a 360 gradi”. E’ quanto si legge nella dichiarazione di Madrid, nella quale la Russia viene indicata come “la minaccia più significativa e diretta alla sicurezza degli alleati ed alla pace ed alla stabilità nell’area euroatlantica”. Gli alleati “continueranno a contrastare le minacce russe e a rispondere alle sue azioni ostili e a combattere il terrorismo, in modo coerente con il diritto ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 giugno 2022) Madrid – I leader dellariuniti a Madrid hanno approvato ildell’Alleanza, che “descrive l’ambiente di sicurezza che affronta la, riafferma i nostri valori e precisa l’obiettivo fondamentale dellae la sua più grande responsabilità di assicurare la nostra difesa collettiva basata su un approccio a 360 gradi”. E’ quanto si legge nella dichiarazione di Madrid, nella quale laviene“lapiù significativa e diretta alla sicurezza degli alleati ed alla pace ed alla stabilità nell’area euroatlantica”. Gli alleati “continueranno a contrastare le minacce russe e a rispondere alle sue azioni ostili e a combattere il terrorismo, in modo coerente con il diritto ...

