L' Eredità 2022 2023 | conduttore e professori | Flavio Insinna riconfermato?

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Nella giornata del 28 giugnosi è tenuta la presentazione dei palinsesti Rai in vista del prossimo autunno. Dopo aver rilasciato le novità sulla settima stagione de Il Paradiso delle Signore, ecco che sopraggiungono quelle inerenti uno dei game show più visti di tutti i tempi in Italia: L'. Per prima cosa informiamo che il quiz più longevo inizierà molto più tardi del consueto. La Rai, infatti, ha deciso di prolungare Reazione a Catena, con Marco Liorni al timone di questa nave fino ad ottobre inoltrato. Quello che preme di più è sapere secondurrà L'e se icambieranno. Andiamo subito a fugare ogni briciola di dubbio!condurrà ...