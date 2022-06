La Rai cancella una celebre fiction dalla programmazione: pubblico sotto choc (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nelle ultime ore la Rai ha deciso di cancellare una celebre e seguitissima fiction. Stravolta la programmazione e pubblico sorpreso: cos’è successo. Sono tante le novità presenti nel palinsesto Rai nella prossima stagione. Infatti la Rai ha deciso di cancellare una serie seguitissima dal pubblico. Sulle reti del servizio pubblico non arriveranno i nuovi episodi: L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nelle ultime ore la Rai ha deciso dire unae seguitissima. Stravolta lasorpreso: cos’è successo. Sono tante le novità presenti nel palinsesto Rai nella prossima stagione. Infatti la Rai ha deciso dire una serie seguitissima dal. Sulle reti del servizionon arriveranno i nuovi episodi: L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

DrApocalypse : #Noi, la Rai cancella il remake italiano di This Is Us - non ci sarà una stagione 2 - BingyNews : Vedi la foto di Instagram di @bingynews - pary1977 : RT @mariamacina: La Rai ignora completamente i risultati delle amministrative, regala spazi alle tv private, cancella l'informazione che do… - mariamacina : La Rai ignora completamente i risultati delle amministrative, regala spazi alle tv private, cancella l'informazione… - zazoomblog : Canone Rai previsto un rimborso per chi cancella i canali? - #Canone #previsto #rimborso #cancella… -