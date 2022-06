Juventus, Alvaro Morata torna all’Atletico Madrid: ma non è detta l’ultima parola (Di mercoledì 29 giugno 2022) Situazione complicata quella che lega la Juventus ad Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo è ormai in procinto di tornare all’Atletico Madrid, con il club bianconero che ha ritenuto eccessivi i 35 milioni di euro richiesti dai Colchoneros per il riscatto. Allo stesso tempo però Morata vorrebbe rimanere a Torino e lo stesso Allegri lo ha sempre apprezzato, motivo per cui la Juventus proverà a trovare un’altra soluzione per risolvere questo rebus di mercato. Allo stesso tempo, in caso di mancato accordo Morata è deciso a giocarsi i suoi spazi all’Atletico che però è pronto a valutare offerte per l’attaccante in scadenza di contratto nel 2024. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 giugno 2022) Situazione complicata quella che lega laad. L’attaccante spagnolo è ormai in procinto dire, con il club bianconero che ha ritenuto eccessivi i 35 milioni di euro richiesti dai Colchoneros per il riscatto. Allo stesso tempo peròvorrebbe rimanere a Torino e lo stesso Allegri lo ha sempre apprezzato, motivo per cui laproverà a trovare un’altra soluzione per risolvere questo rebus di mercato. Allo stesso tempo, in caso di mancato accordoè deciso a giocarsi i suoi spaziche però è pronto a valutare offerte per l’attaccante in scadenza di contratto nel 2024. SportFace.

Pubblicità

a_parenti_nrg25 : L'entourage di Alvaro #Morata conferma che rimarrà all'#AtleticoMadrid, niente #Juventus: l'unico modo per partire… - ZonaBianconeri : RT @hbk_89: Comunque se schifate Timo Werner che dal 2016 al 2020 ha segnato 95 gol in 159 partite tornate a guardarvi il calcio su MTV e s… - hbk_89 : Comunque se schifate Timo Werner che dal 2016 al 2020 ha segnato 95 gol in 159 partite tornate a guardarvi il calci… - colmahh : RT @fuoridallhype_: Si sono conosciuti quando Alvaro stava a Torino, sono andati via in due, sono ritornati in 5 e riandranno via in 6. Il… - Prasa__ : @CalcioTurkey ???? Juventus:Del Piero ???? Milan: Shevchenko ???? Inter:Alvaro Recoba ???? Roma: Daniele De Rossi ???? Lazio… -