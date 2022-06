Jenny De Nucci è stata tradita da Ariete? “Traumi provocati”, il video allarmante (Di mercoledì 29 giugno 2022) Jenny De Nucci e Ariete si sono lasciate e questa notizia ha sconvolto il popolo di Twitter. Un mese fa, fra le pagine di Vogue Italia, l’attrice aveva confessato di avere un rapporto altalenante con la fidanzata e di litigare spesso. La causa? Vite troppo diverse. “Abbiamo due vite molto diverse e sono diversi anche i modi in cui le viviamo, infatti spesso litighiamo come cane e gatto, quasi sempre, in verità. Però quando andiamo d’accordo è talmente bello che vorrei non finisse più, poi mi ricordo che è inevitabile e preferirei non saperlo. Non ho mai dovuto specificare con nessuno chi sono perché forse ancora non lo so nemmeno io. So che posso amare una donna come posso amare un uomo. Probabilmente mi è stato insegnato così bene l’amore che posso amare chiunque. Ora sono felice di amare lei, perché lei mi ama anche se la sera dopo ... Leggi su biccy (Di mercoledì 29 giugno 2022)Desi sono lasciate e questa notizia ha sconvolto il popolo di Twitter. Un mese fa, fra le pagine di Vogue Italia, l’attrice aveva confessato di avere un rapporto altalenante con la fidanzata e di litigare spesso. La causa? Vite troppo diverse. “Abbiamo due vite molto diverse e sono diversi anche i modi in cui le viviamo, infatti spesso litighiamo come cane e gatto, quasi sempre, in verità. Però quando andiamo d’accordo è talmente bello che vorrei non finisse più, poi mi ricordo che è inevitabile e preferirei non saperlo. Non ho mai dovuto specificare con nessuno chi sono perché forse ancora non lo so nemmeno io. So che posso amare una donna come posso amare un uomo. Probabilmente mi è stato insegnato così bene l’amore che posso amare chiunque. Ora sono felice di amare lei, perché lei mi ama anche se la sera dopo ...

