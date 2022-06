Inter | Lukaku | 'Sembrava impossibile | invece sono a casa E farò meglio di prima'

Pubblicità

DiMarzio : #Inter, domani le visite mediche di #Asllani e #Lukaku - SimoneTogna : I tifosi dell’#inter acclamano #lukaku e fanno poi partire il coro: “chi non salta rossonero è” #LukakuDay - FBiasin : Domani visite, firma e contenuti #Inter. #Lukaku - Damiano__89 : RT @marifcinter: #Lukaku: 'E' un'emozione forte. L'Inter mi ha dato tanto e voglio fare meglio di prima. E' come tornare a casa. Sono rimas… - intern4zionale : RT @marifcinter: #Lukaku: 'E' un'emozione forte. L'Inter mi ha dato tanto e voglio fare meglio di prima. E' come tornare a casa. Sono rimas… -

Inzaghi, rinnovo ufficialeall', l'annuncio ufficiale Ad annunciare il passaggio diall'anche il Chelsea stesso con un comunicato ufficiale: 'Il belga torna in Italia dove ...In ogni casoè tornato: Rom is back. A questo punto, l'avrà la forza economica e lo spazio in rosa per ingaggiare, a parametro zero, l'ex Juventus Paulo Dybala (28 anni), il cui ...Il presidente e il belga sono apparsi in un video sul canale Instagram della società: "Guardate chi ho qua...Segnerai tanti gol vero". E il centravanti: "Sono qui per questo, e mantengo le promesse" ...L'attaccante Lukaku ha rilasciato le sue prime parole dopo il suo ritorno all'Inter, squadra dove ha colto i maggiori successi ...