Inter | Lukaku sbarca a Milano | “Troppo contento”

Romeluto stamattina poco dopo le 6 aLinate in direzione. L'attaccante, in un video, afferma di essere "" del ritorno in nerazzurro e a beneficio degli smartphone dei presenti indossa subito una sciarpa con i colori del club.

L'ormai ex Juventus sembrava destinato a vestire subito il nerazzurro dell'ma fino a questo momento non è stato così. Marotta ha dato l'assalto ae solo successivamente, con le uscite ...Romeluè atterrato a Milano. L'attaccante dopo un anno non proprio al top con il Chelsea si prepara per la sua nuova avventura all'dopo lo scudetto vinto nel 2021. 'Sono troppo contento' questa ...È ufficialmente iniziata la seconda avventura all'Inter di Romelu Lukaku. Il centravanti belga è atterrato all'aeroporto di Linate nelle prime ore del mattino.Lukaku torna all'Inter in prestito oneroso annuale. Dopo le visite mediche e l'idoneità firmerà il contratto coi nerazzurri ...