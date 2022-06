Eva Longoria: “Su aborto donne Usa non resteranno ferme e zitte” (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – “Noi donne porteremo avanti tantissime azioni, siamo maggioranza nel mondo! Sicuramente, non resteremo né ferme né zitte ma continueremo a combattere per i nostri diritti, perché si tratta di difendere i diritti umani”. E’ la ‘dichiarazione di guerra’ che l’attrice Eva Longoria – che in passato ha partecipato attivamente alla campagna elettorale di Barak Obama e ha sostenuto la candidatura di Hillary Clinton – lancia, rispondendo all’AdnKronos, sul tema dell’aborto, dopo la sentenza della Corte Suprema Usa che lo ha cancellato come ‘diritto’ riconosciuto a livello nazionale. E lo fa da Taormina, dove con altre attrici e registe internazionali – fra cui le italiane Margherita Buy e Maria Sole Tognazzi – presenta il film in sette cortometraggi ‘Tell it like a Woman’ con altrettanti ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – “Noiporteremo avanti tantissime azioni, siamo maggioranza nel mondo! Sicuramente, non resteremo nénéma continueremo a combattere per i nostri diritti, perché si tratta di difendere i diritti umani”. E’ la ‘dichiarazione di guerra’ che l’attrice Eva– che in passato ha partecipato attivamente alla campagna elettorale di Barak Obama e ha sostenuto la candidatura di Hillary Clinton – lancia, rispondendo all’AdnKronos, sul tema dell’, dopo la sentenza della Corte Suprema Usa che lo ha cancellato come ‘diritto’ riconosciuto a livello nazionale. E lo fa da Taormina, dove con altre attrici e registe internazionali – fra cui le italiane Margherita Buy e Maria Sole Tognazzi – presenta il film in sette cortometraggi ‘Tell it like a Woman’ con altrettanti ...

