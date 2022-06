È legittima la multa a chi fa la pipì sul guardrail dell'autostrada (Di mercoledì 29 giugno 2022) AGI – È legittima la multa all'automobilista che fa la pipì in piedi sul guardrail dell'autostrada. Lo stabilisce una sentenza della Cassazione diffusa dallo Studio Cataldi e letta dall'AGI. La motivazione è che il gesto è "contrario alla pubblica decenza rimanendo irrilevante che tale atto non era stato percepito da alcuno e che lo stesso non era risultato concretamente offensivo”. Insomma, l'automobilista deve pagare anche se non ha dato fastidio a nessuno e se non ha provocato situazioni pericolose per la viabilità. A rivolgersi alla Suprema Corte era stato il guidatore che si era visto respingere dal Tribunale di Pistoia l'appello contro l'ordinanza di ingiunzione al pagamento emessa dopo il verbale della polizia stradale. L'uomo era stato ... Leggi su agi (Di mercoledì 29 giugno 2022) AGI – Èlaall'automobilista che fa lain piedi sul. Lo stabilisce una sentenzaa Cassazione diffusa dallo Studio Cataldi e letta dall'AGI. La motivazione è che il gesto è "contrario alla pubblica decenza rimanendo irrilevante che tale atto non era stato percepito da alcuno e che lo stesso non era risultato concretamente offensivo”. Insomma, l'automobilista deve pagare anche se non ha dato fastidio a nessuno e se non ha provocato situazioni pericolose per la viabilità. A rivolgersi alla Suprema Corte era stato il guidatore che si era visto respingere dal Tribunale di Pistoia l'appello contro l'ordinanza di ingiunzione al pagamento emessa dopo il verbalea polizia stradale. L'uomo era stato ...

